Ouro fecha em alta, após inflação dos EUA abaixo do esperado

O contrato futuro de ouro fechou em alta nesta quarta-feira, 13, após dados abaixo do esperado de inflação nos Estados Unidos.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de ouro para fevereiro fechou em alta de 0,55%, a US$ 1.248,60 por onça-troy.

As pressões inflacionárias deram sinais de moderação no mês passado, de acordo com o Departamento do Trabalho norte-americano.

O índice de preços ao consumidor (CPI) subiu 0,4% em novembro na comparação com o mês anterior, em linha com o esperado pelos analistas. No entanto, o núcleo do CPI apresentou avanço de apenas 0,1%, enquanto as projeções apontavam para alta de 0,2%.

Dados de inflação mais fracos podem minar as expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) eleve as taxas de juros mais rapidamente. Um Fed mais dovish (menos rígido) tende a impulsionar os preços do ouro, que luta para competir com ativos cujo rendimento aumenta quando as taxas sobem.

Com os agentes do mercado esperando que o Fed eleve os juros nesta tarde, os investidores devem se concentrar nas projeções econômicas e nas previsões de juros da instituição para o próximo ano. Fonte: Dow Jones Newswires.