Ouro fecha em alta após discurso de Draghi, no maior nível desde abril de 2018

O contrato futuro de ouro fechou em território positivo nesta terça-feira, 18, após o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, sinalizar para a possibilidade de juros menores mais adiante. Com isso, o metal atingiu patamar de fechamento mais alto desde 8 de abril de 2018, de acordo com a FactSet.

O ouro para entrega em agosto fechou com ganho de 0,58%, em US$ 1.350,70 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

A expectativa de juros menores tende a pressionar os retornos dos Treasuries. Com isso, ajuda a aumentar a demanda pelo ouro, que compete com os bônus da dívida americana como opção segura para investidores.

*Com informações da Dow Jones Newswires