Ouro fecha em alta após dados mistos do emprego nos EUA

O contrato futuro de ouro fechou em alta nesta sexta-feira, 5, à medida que os investidores digeriram dados mistos vindos do relatório de empregos (payroll) dos Estados Unidos.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para entrega em dezembro chegou ao fim do pregão em alta de 0,33%, para US$ 1.205,60 por onça-troy. Na semana, o ouro mostrou avanço de 0,76%.

Enquanto a taxa de desemprego dos EUA caiu para 3,7%, no seu menor nível em décadas, a economia americana criou 134 mil postos de trabalho em setembro – o pior resultado em um ano e abaixo do esperado por analistas. No entanto, o Departamento de Trabalho americano apontou que os resultados tiveram influência do furacão Florence, que atingiu o país no mês passado.

Sinais de uma economia forte e de mais aperto monetário vindo à frente tendem a pressionar os preços do ouro, que compete com outros ativos que apresentam rendimentos maiores, como os Treasuries, quando as taxas de juros sobem. Fonte: Dow Jones Newswires.