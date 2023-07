Ouro fecha em alta após dados confirmarem desinflação nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2023 - 15:21 Compartilhe

O ouro fechou em alta nesta sessão, diante da fraqueza do dólar contra pares fortes, após dados nos Estados Unidos mostrarem desinflação e melhora abaixo do esperado do sentimento do consumidor. No entanto, o metal se desvalorizou no acumulado da semana, depois que decisões do Federal Reserve (Fed) e de outros grandes bancos centrais fornecerem apoio à moeda americana e aos juros dos Treasuries.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para agosto fechou em alta de 0,75%, a US$ 1.960,40 por onça-troy. Em comparação com a sexta-feira passada, 21, o ouro teve baixa de 0,31%.

“O tema da desinflação dos EUA continua sendo um dos principais impulsionadores da fraqueza do dólar americano, em meio a um ambiente de baixa volatilidade, sinais indescritíveis de uma recessão global e com um Fed provavelmente em espera. Essas pressões apoiam os preços do ouro”, escreveu o TD Securities nesta manhã, após leitura final do índice de gastos com consumo (PCE, o indicador de inflação preferido do Fed) do Departamento de Comércio dos Estados Unidos.

O PCE desacelerou em junho ante maio, causando um aumento nas apostas em uma pausa nas altas de juros do Fed em setembro. O movimento ocorre na esteira da decisão de política monetária do BC americano desta semana, cujo tom destacou a inclinação dos dirigentes a se guiarem por dados nas próximas reuniões.

O dólar passou a cair após dado da Universidade de Michigan mostrar um aumento menor que o esperado no índice de sentimento do consumidor de julho. A moeda americana em baixa torna o ouro mais barato para os investidores que operam divisas estrangeiras.

