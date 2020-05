Ouro fecha em alta, apoiado pela busca por segurança nos mercados globais

O ouro fechou com ganhos, nesta sexta-feira, 1º, em um dia de busca por segurança entre investidores, diante da cautela com resultados econômicos fracos, apontados por indicadores e balanços, e também com as críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à China.

O ouro para junho fechou em alta de 0,40%, em US$ 1.700,90 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Na comparação semanal, porém, o contrato recuou 2,00%.

Além de indicadores de atividade e resultados corporativos negativos recentes, no fim do dia de ontem Trump ameaçou impor tarifas à China, dizendo que o país pode ter sido culpado pela disseminação do coronavírus. Com isso, na maior parte dos mercados internacionais se viu menor apetite por risco e maior busca por segurança. A sessão, contudo, foi atípica, com feriado em boa parte dos mercados europeus.

Em relatório nesta semana, o Commerzbank aponta para dados do Conselho Mundial do Ouro (WGC, na sigla em inglês) sobre a demanda pelo metal no primeiro trimestre. O banco destaca que, por um lado, aumentou de modo significativo a demanda para investimentos, com alta de 80% na comparação com igual período do ano passado, mas com queda de 39% na demanda pelo metal para a fabricação de joias, na mesma base comparativa.