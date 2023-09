Ouro fecha em alta antes da decisão do Fed, com apoio do dólar

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/09/2023 - 14:42 Compartilhe

O ouro fechou em alta nesta sessão, a poucas horas da decisão monetária do Federal Reserve (Fed), cuja iminência injeta uma certa dose de cautela no mercado. A fraqueza do dólar entre pares também apoia a cotação do metal.

O contrato do ouro para dezembro fechou em alta de 0,68%, em US$ 1.967,10 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

É amplamente esperado que o Fed deixe as taxas de juros inalteradas nesta decisão, mas as atenções se voltarão para a comunicação e as projeções dos dirigentes, em busca de sinais sobre se o aperto já chegou ao pico ou se o mercado deve esperar uma nova alta mais adiante.

“Há claramente muita incerteza antes da decisão, para não mencionar as novas projeções econômicas e o gráfico de pontos, por isso provavelmente não é surpreendente que estejamos a ver alguma cautela”, comentou o analista da Oanda Craig Erlamn. Ele disse que o resultado mais favorável para o ouro seria uma pausa na alta de juros acompanhada de uma mensagem de que “já fizeram muito”.

A Activitrade comentou que a baixa do dólar no exterior ajudou o ouro. Isso porque a depreciação da moeda torna o commodity mais barata para operadores de outras divisas.

