Ouro fecha em alta, ajudado por recuo do dólar

O contrato do ouro registrou ganho, nesta quarta-feira, 7, apoiado pela desvalorização do dólar. Além disso, os juros dos Treasuries caíram durante a sessão, o que colabora para o movimento.







O ouro para dezembro fechou em alta de 0,87%, em US$ 1.727,80 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

No câmbio, o dólar mais fraco torna o ouro mais atrativo para os detentores de outras moedas, apoiando a demanda. O metal concorre ainda com os retornos dos Treasuries como opção segura e a queda dos juros dos bônus americanos também colabora para sustentar o ouro.

A Oanda comenta, em relatório a clientes, que o rali do dólar perdia fôlego hoje, com investidores à espera da decisão desta quinta-feira do Banco Central Europeu (BCE), com expectativa de alta de juros que pode ser de 75 pontos-base. Segundo ela, o contrato do metal assim se mantém na faixa dos US$ 1.700, porém esse nível pode ser testado amanhã, acredita a Oanda. “O ouro está ainda vulnerável a outra grande onda de vendas, mas por ora isso parece estar se estabilizando”, comenta.

O TD Securities, por sua vez, acredita que o ouro pode sofrer pressão de baixa, no quadro atual. Além da concentração no mercado em poucos atores, o banco avalia que o apetite da China pelo metal pode estar diminuindo, o que sugere riscos pra os níveis do ouro.