Ouro fecha dia em baixa, mas acumula ganhos na semana, de olho em Treasuries

O contrato futuro do ouro fechou em baixa nesta sexta-feira, 21. Na semana, porém, o ativo acumulou ganhos, em meio à queda dos juros os Treasuries.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para fevereiro recuou 0,57%, a US$ US$ 1.831,80 por onça-troy. Já na semana, acumulou avanço de 0,84%.

O Commerzbank afirma que o ganho do ouro é apoiado pela queda nos juros dos Treasuries.

“As taxas de juros reais são provavelmente a razão pela qual o ouro não obteve ganhos maiores: elas subiram ainda mais porque as expectativas de inflação caíram mais acentuadamente do que os rendimentos dos Treasuries”, diz o analista Daniel Briesemann.

O economista pontua que o impacto não foi grave, com o preço do ouro, mais uma vez, mostrando resistência.

A Phillip Futures avalia que os investidores estão se posicionando à espera da reunião monetária do Federal Reserve (Fed), na próxima semana, enquanto precificam também as tensões ligadas à questão entre Rússia e Ucrânia.

*Com informações da Dow Jones Newswires

