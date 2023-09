Ouro fecha dia em alta, mas encerra semana com perdas, em meio a resiliência dos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/09/2023 - 14:52 Compartilhe

O ouro fechou em alta nesta sexta-feira, porém, encerrou a semana com perdas robustas, com atratividade prejudicada pela alta do dólar e dos juros dos Treasuries. Nesta semana, os ativos de segurança americanos foram favorecidos por dados indicando a resiliência da economia dos EUA.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em alta marginal de 0,01%, a US$ 1.942,70 por onça-troy. Na semana, o metal caiu 1,24%.

O ouro se manteve praticamente estável neste pregão, depois de perder a marca de US$ 1.950 a onça-troy. Na visão do Commerzbank, o movimento tem como base a firmeza do dólar no exterior e o desaparecimento da esperança de cortes de juros nos Estados Unidos, o que sustentou níveis elevados dos rendimentos dos Treasuries nesta semana.

“Assumimos que a incerteza em torno da reviravolta das taxas de juro persistirá nas próximas semanas, fazendo com que os preços flutuem no mercado do ouro”, avalia o banco.

Para a Oanda, os preços devem continuar girando em torno dos níveis de US$ 1.900 a US$ 1.950, enquanto investidores aguardam dados de inflação ao consumidor dos EUA na próxima semana.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias