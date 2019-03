Ouro em Londres-2012, francês Manaudou volta à natação

O francês Florent Manaudou, campeão olímpico dos 50 metros livre em Londres-2012, anunciou nesta terça-feira ao diário esportivo L’Equipe que voltará a competir na natação após três anos dedicados a suas outras paixões, o handebol e o cinema.

“Tenho vontade de voltar a competir. Há algum tempo tenho mais saudade. Gostei muito de fazer as coisas que queria fazer. Me diverti muito jogando handebol, me diverti muito com cinema, mas me lancei um novo desafio: voltar a competir”, explicou Manaudou em entrevista.

“Quero voltar a treinar, me divertir, algo que não fiz nos Jogos do Rio-2016”, completou, referindo-se aos Jogos em que foi prata nos 50 metros nado livre e no revezamento 4×100 m. Seu novo objetivo é se classificar para Tóquio-2020, com os Jogos de Paris-2024 no horizonte.

Manaudou, 28 anos, anunciou em setembro de 2016 que daria um tempo na natação para focar em sua primeira paixão, o handebol. Nesse esporte, treinou com a equipe da segunda divisão francesa de Aix.

Irmão mais novo de Laure Manaudou, ex-estrela da natação francesa e vencedora de três medalhas olímpicas em Atenas-2004, Florent foi responsável por desbancar o brasileiro César Cielo, favorito ao ouro, nos 50 m livre nos Jogos de Londres-2012. Cielo foi bronze.

