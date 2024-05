Ouro e prata fecham em baixa, em ajuste após recordes recentes

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/05/2024 - 15:20 Para compartilhar:

O ouro fechou em baixa na sessão desta terça-feira, 21, em ajuste após renovar máximas históricas na segunda-feira, 20, com apoio de demanda chinesa e de bancos centrais. A prata também se desvalorizou, mas segue acima de US$ 30 a onça-troy, marca que ultrapassou pela primeira vez em 11 anos na semana passada.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para junho fechou em queda de 0,51%, a US$ 2.425,90 a onça-troy. Enquanto isso, a prata para julho caiu 1,07%, a US$ 32,078.

O TD Securities destaca que as expectativas de demanda por commodities estão em alta no geral, em meio à percepção de que a China colocou sua artilharia pesada no jogo com os novos estímulos econômicos recentemente anunciados.

“Vale a pena refletir se a mais recente proposta de política da China pode, de fato, ser a ‘bazuca’ que os participantes do mercado esperavam para pôr fim à crise imobiliária e dar o tão desejado impulso à confiança e ao crescimento econômico” na China, comentou o banco em relatório a clientes. “Os detalhes continuam escassos, mas a mais recente proposta de compra de casas não vendidas pode ser significativa.”

A AJ Bell destaca ainda a ação de preço da prata, que segue sendo negociada acima de US$ 30 a onça-troy pela primeira vez desde 2013. “A prata pode chamar a atenção ainda mais do que o ouro, já que é negociada bem abaixo do pico de US$ 48 por onça atingido em 2011. Isso contrasta com o ouro, que atinge novos máximos históricos em torno de US$ 2.450 a onça-troy.”