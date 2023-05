Ouro cai, pressionado por dólar, juros dos Treasuries e com compra de First Republic

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/05/2023 - 14:54 Compartilhe

O contrato futuro mais líquido do ouro fechou em queda nesta segunda-feira, 1º de maio, pressionado pelo avanço juros dos Treasuries e pela força do dólar ante moedas fortes, e ao passo que investidores ganham confiança de que o setor bancário não entrará em crise após a compra dos ativos do First Republic Bank pelo JPMorgan Chase.

Na Comex, divisão para metais de Nova York, o ouro com entrega prevista para junho fechou em queda de 0,35% a US$ 1.992,20 por onça-troy.







O ouro foi prejudicado pela força do dólar após a notícia de que o JPMorgan Chase irá assumir todos os depósitos e “substancialmente” todos os ativos do First Republic, e em meio às interpretações de que a resolução abre caminho para que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) siga com seu aperto monetário na próxima quarta-feira, na visão da Brown Brothers Harriman (BBH).

Já para o analista Edward Moya, da Oanda, a compra dos ativos do First Republic abre espaço para que Wall Street se concentre novamente com o combate às pressões inflacionárias.

Moya aponta para o avanço do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do ISM, que “deve manter a pressão sobre o Fed para permanecer vigilante em sua luta contra a inflação”.

