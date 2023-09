Ouro cai pela 4ª sessão seguida, pressionado por temores sobre Fed mais rígido

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/09/2023 - 14:58 Compartilhe

O contrato futuro mais líquido do ouro fechou em queda pela quarta sessão seguida, pressionado por comunicações mais agressivas de dirigentes do Federal Reserve (Fed) e pela tendência dos juros dos Treasuries mais altos.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em queda de 0,65%%, a US$ 1.878,60 por onça-troy.

Craig Erlam, da Oanda, afirma que a comunicação mais “hawkish” do Federal Reserve (Fed) está ajudando a punir a commodity. “Na ausência de dados mais promissores dos EUA sobre a inflação e o mercado de trabalho, o ambiente poderá continuar a ser difícil para o ouro. E uma paralisação do governo poderia complicar ainda mais isso”.

Já Edward Moya, também da Oanda, destaca que a força dos juros dos Treasuries nos últimos dias acabou com “qualquer esperança de uma recuperação do ouro a curto prazo” e que há possibilidade de mais quedas.

“O colapso do ouro abaixo do nível de US$ 1.900 por onça-troy abriu a porta para vendas técnicas em direção à região de US$ 1.870”, avalia, destacando que, mesmo com as expectativas de desaceleração da inflação, o posicionamento do mercado poderá permitir que o ouro caia em direção aos US$ 1.800 por onça-troy.

Ainda, o TD Securities afirma que as liquidações do ouro por parte de traders de Xangai aumentaram durante a noite, com a maior queda nos preços de Xangai em três anos. “Ao mesmo tempo, vemos também uma elevada margem de segurança contra a atividade de vendas por parte de traders que seguem as tendências do mercado, o que amortece o risco de uma quebra acentuada abaixo das mínimas locais”, avalia o banco canadense.

