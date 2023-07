Ouro cai, com dólar, juros dos Treasuries e na expectativa por decisão do Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2023 - 14:38 Compartilhe

O contrato futuro mais líquido do ouro fechou em queda, pressionado pela alta do dólar e dos retornos dos Treasuries e na expectativa da decisão monetária do Federal Reserve (Fed), nesta quarta-feira.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para agosto fechou em baixa de 0,22%, a US$ 1.962,20 por onça-troy.

Na visão do analista Craig Erlam, da Oanda, o ouro perde força à medida que a decisão monetária do Fed se aproxima. “O Fed determinará o que acontecerá a seguir com o ouro. Qualquer sinal forte sobre esta ser a alta final, ou decisão chocante de não fazê-lo, pode ser otimista para o ouro e até mesmo ver a marca de US$ 2.000 por onça-troy colocada à prova”.

Erlam também aponta para os ganhos do metal na semana passada, que devem estar levando a uma realização dos lucros por investidores.

Já Edward Moya, também da Oanda, chama atenção para a força do dólar, que vem pressionando o metal precioso, e acrescenta que o contrato do metal deverá estar prestes a se consolidar entre as marcas de US$ 1.950 e US$ 1.970 por onça-troy. “O ouro não terá um grande movimento até obtermos uma grande atualização de ganhos que mova o sentimento ou até chegarmos à decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês)”.

