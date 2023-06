Ouro cai, com dólar e juros dos Treasuries mais longos em alta

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/06/2023 - 15:16 Compartilhe

O contrato futuro mais líquido do ouro fechou nesta segunda-feira, 12, em queda, pressionado pela alta dos juros dos Treasuries na ponta longa e pela alta do dólar, em semana de divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) e da decisão monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para agosto fechou em queda de 0,38%, a US$ 1.969,70 por onça-troy.

Na visão do TD Securities, está se tornando aparente que os investidores reconhecem que o Fed está quase “nas taxas terminais”. Entretanto, eles estão evitando aplicar seu capital acumulado no metal precioso, com indicadores apontando para cortes que devem se firmar no preço do ouro.

Já segundo a Royal Mint, os comerciantes de ouro aguardam a coletiva de imprensa do presidente do Fed, Jerome Powell, e deverão ler “nas entrelinhas” e procurar “por qualquer sinal de Powell de que os EUA estão caminhando para uma recessão ou que o núcleo da inflação permanece rígido”.

*Com informações da Dow Jones Newswires.

