Ouro avança, com queda dos juros dos Treasuries e de olho em expectativas para Fed

O contrato futuro mais líquido do ouro fechou em alta nesta segunda, 31, voltando à marca acima de US$ 2 mil por onça-troy, favorecido pela queda dos retornos dos Treasuries e de olho nas expectativas sobre o ciclo de aperto do Federal Reserve (Fed).

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em alta de 0,47%, a US$ 2.009,20 por onça-troy. No mês, o avanço foi de 4,14%.

Segundo a CMC Markets, os preços do ouro parecem estar perto de reverter suas perdas de junho. “A recuperação do preço do ouro ocorreu apesar dos rendimentos de longo prazo mais firmes, o que sugere que os mercados estão aceitando a ideia de que as taxas dos EUA provavelmente permanecerão mais altas por mais tempo”.

O TD Securities aponta uma série de dados nesta semana que deverão manter os traders de metais preciosos em alerta, como índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês), o payroll e o Jolts. “As tendências dos dados serão fundamentais para o metal precioso sustentar seus ganhos recentes, uma vez que os traders começaram a aplicar seu capital em ouro, mesmo com a incerteza em relação às perspectivas macroeconômicas permanecendo elevada”.

