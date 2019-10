Ouro acumula baixa de 1,60% na semana com melhora de sentimento sobre EUA-China

A cotação do ouro em Nova York caiu nesta sexta-feira, encerrando em baixa também o acumulado em uma semana à medida que o sentimento de investidores em relação ao andamento das negociações comerciais de alto escalão entre os Estados Unidos e a China em Washington foi melhorando, principalmente desde que o presidente Donald Trump anunciou que se reuniria nesta sexta à tarde com o vice-premiê do país asiático, Liu He.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato futuro do ouro para dezembro fechou o dia em queda de 0,81%, a US$ 1.488,70 a onça-troy, perdendo o nível de US$ 1.500. Já em relação à última sexta-feira, no acumulado da semana, a perda foi de 1,60%.

Com a percepção de risco que muitas vezes norteia os negócios com o metal precioso centrada nos últimos dias no front da guerra comercial, sinais emitidos desde quinta no sentido de que há “progresso” nas conversas sino-americanas – nesta sexta, o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, as chamou de “construtivas” – diluíram a demanda por ouro.

Se, no início da semana, prevalecia um certo pessimismo entre agentes de mercado, esse sentimento foi revertido principalmente pelo tuíte do presidente dos EUA, Donald Trump, anunciando para esta sexta uma reunião – que antes não estava prevista – com o vice-primeiro-ministro chinês Liu He na Casa Branca. A informação foi de encontro aos relatos na imprensa desde quarta-feira à noite de que as conversas seriam encurtadas para apenas um dia, o que não se confirmou.