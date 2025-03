Ouça ‘El Mal’, canção de ‘Emilia Pérez’ que venceu o Oscar 2025

‘El Mal‘, música interpretada por Zoe Saldaña e Karla Sofía Gascón em ‘Emilia Pérez’, venceu o Oscar de melhor canção original em premiação entregue neste domingo, 2, em Los Angeles.

Escrita por Clément Ducol, Camille e pelo diretor Jacques Audiard, que subiram ao palco do Dolby Theatre para receber a estatueta, a canção marca um ponto de virada do longa-metragem, quando a personagem-título decide atuar efetivamente contra a epidemia de desaparecimentos registrada no México. Veja abaixo a performance:

Com o prêmio para ‘El Mal’, ‘Emilia Pérez’ chegou a sua segunda vitória nesta noite, após Saldaña ter sido eleita melhor atriz coadjuvante pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

O filme recebeu 13 indicações e chegou a ser considerado favorito pela imprensa especializada para as principais estatuetas, mas viu o otimismo se reduzir após polêmicas que dificultaram sua campanha até este domingo.

