OUÇA: áudios revelam atuação de Marçal em grupo de golpes bancários, diz jornal

Pablo Marçal (PRTB), candidato à prefeitura de São Paulo, teve áudios gravados em que fala sobre a captura de endereços de e-mails para um esquema de golpes bancários. As conversas foram obtidas pela Polícia Federal, segundo as informações do jornal O Globo.

Ainda de acordo com a reportagem, os diálogos que envolvem Marçal foram usados para fundamentar sua condenação por furto qualificado, a partir das investigações da atuação desse grupo criminoso. A sentença prescreveu.

Na decisão, o candidato foi apontado como responsável por capturar listas de e-mails que se tornavam alvo de envios do grupo, com falsos avisos de inadimplência ou irregularidades fiscais. Esse conteúdo atraía as vítimas a compartilhar seus dados e senhas com os golpistas.

No áudio divulgado pelo jornal, o ex-coach se identifica e um interlocutor afirma que os endereços de e-mail capturados por ele “não estavam bons”. Marçal já foi questionado sobre sua participação nos golpes. Em depoimento e declarações públicas, ele afirmou que apenas “consertava computadores” na época e não tinha conhecimento da atividade criminosa.