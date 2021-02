‘Ou o povo reage, ou vai ser vítima de coisas piores’, diz Lula sobre Bolsonaro

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (10), em seu discurso no evento online de comemoração aos 41 anos do PT, que o partido precisa defender mudanças com apoio popular. As informações são do UOL.

“Nós precisamos despertar o povo dessa anestesia coletiva que a sociedade foi tomada. Ou esse povo reage, ou esse povo vai ser vítima de coisas muito piores”, disse o ex-presidente.

Lula disse que Jair Bolsonaro (sem partido) só “pensa nele e na família dele”, e fez várias críticas a medidas aprovadas e defendidas pelo presidente, como a condução do combate à pandemia de Covid-19.

“O presidente e sua gente continuam tentando brincar com a saúde do nosso povo, mantendo no Ministério da Saúde um ministro que não entende nada de saúde”, disse.

Lula também criticou o ministro da Economia, Paulo Guedes, especialmente em relação às privatizações defendidas pelo ministro.

“Eles são de uma geração que ganha as eleições não para governar, eles ganham as eleições para vender o patrimônio que foi construído em benefício do povo brasileiro”, disse Lula.

