Otimista para Série B, zagueiro Didi projeta forte concorrência no Guarani

Apresentado pelo Guarani nesta terça-feira, o zagueiro Didi prevê uma disputa difícil por vaga na defesa da equipe de Campinas, na retomada das competições. O jogador, com passagens por pelo futebol turco e pelo Botafogo-SP, é o segundo reforço anunciado pelo clube durante a pandemia do novo coronavírus.

“Vai ser uma disputa muito sadia. A concorrência é grande. Há excelentes zagueiros também. O que vai definir quem vai jogar e quem vai atuar vai ser o professor (Thiago) Carpini e o trabalho da semana”, declarou o jogador, nesta tarde.

“Eu acho que me encaixo bem no esquema que o professor gosta de jogar. Eu já joguei com o Bruno Silva, com o Jefferson (Paulino) e com alguns jogadores também que conheço. Eu acho o esquema muito bom e, por isso, define também a minha chegada aqui no Guarani”, acrescentou.

Experiente e com passagem pelo exterior, Didi mostrou confiança no acesso do clube campineiro à elite do futebol nacional – a última participação foi em 2010. “Com certeza, dá para sonhar com o acesso na Série B ou até mesmo o título. Eu acho que a nossa equipe é muito qualificada. Como falei, o projeto é muito bom. Nós, jogadores e comissão técnica, sempre temos que pensar no melhor. É isso que a gente está querendo para o Guarani. Eu acho que o Guarani tem que voltar à Série A do Campeonato Brasileiro”, pontuou.

“Acho que é importante ter jogadores jovens e mais experientes. Essa mescla combina bastante. Todos os atletas mais jovens sempre bem dispostos pelo que eu vi já no treinamento no começo da semana. Acho que vai ser muito bom isso”, arrematou.

QUINTETO – Além de Didi, o Guarani já confirmou outras quatro contratações para sequência da temporada: o zagueiro Walber e o atacante Elias Carioca, emprestados pelo Athletico-PR, o volante Arthur Rezende, cedido pelo Boavista, e o atacante Waguininho, após quatro anos na Coreia do Sul.

