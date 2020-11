Otero perde lentes dos dentes em jogo do Corinthians e deve ter prejuízo Venezuelano trombou com adversário ainda no primeiro tempo e perdeu pelo menos quatro lentes de contato dos dentes. Segundo o Premiere, cada peça custa R$ 2 mil

Uma cena inusitada ocorreu durante o primeiro tempo de Atlético-GO x Corinthians, quando Otero trombou com um adversário e as imagens da transmissão do SporTV/Premiere mostraram que o corintiano perdeu alguns dentes. Segundo a reportagem da emissora, o camisa 11 deve ter um prejuízo.

Aos 13 minutos da primeira etapa, em uma jogada na lateral esquerda ofensiva, Otero tentava se desvencilhar da marcação adversária e sofreu uma falta, quando caiu, acabou batendo o rosto na perna do rival e em seguida a TV algumas coisas não identificadas que saíram da boca do venezuelano.

Pouco depois, a transmissão mostrou o árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima indo até a lateral do campo para entregar alguma coisa para o quarto árbitro. Ao dar o zoom na imagem, ficou nítido que eram as lentes de contato dos dentes de Otero. No que pôde ser visto, aparentavam ser quatro peças perdidas.

A reportagem do SporTV/Premiere consultou a assessoria de imprensa do Corinthians, que informou que estava tudo bem com o jogador, e que ele não havia perdido dentes, mas sim lentes. Acontece que cada uma dessas lentes custa cerca de R$ 2 mil, o que deve causar um baita prejuízo para Otero.

