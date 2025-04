Otavio Mesquita se revolta! Ratinho e Cariúcha viram peça-chave em processo grave

Na última segunda-feira, dia 31, o apresentador Ratinho abriu espaço em seu programa para discutir uma grave acusação que cerca os bastidores do SBT. Durante o quadro “Dez ou Mil”, ele fez uma enquete com os jurados e com a plateia, perguntando se Otávio Mesquita, apresentador da emissora, teria ou não estuprado Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do programa “The Noite”, comandado por Danilo Gentili.

Ratinho classificou o episódio como “desagradável”, mas ponderou que “a palavra estupro é forte demais” e alertou que “falar isso destrói famílias”. A declaração, feita ao vivo, gerou reações imediatas. Cariúcha e o humorista Igor Guimarães, que também integra o “The Noite”, discordaram do apresentador. “Eu já sabia que era algo que incomodava ela e que não foi resolvido aqui dentro”, afirmou Igor, ao se posicionar sobre a gravidade da situação.

O momento, transmitido ao vivo, provocou uma reação em cadeia dentro e fora da emissora. Apurei que a decisão de abordar o tema dividiu opiniões entre funcionários e até diretores do SBT. O clima nos bastidores foi de inquietação, com muitas mensagens, ligações e comentários circulando desde a exibição do programa. Parte dos colaboradores mais antigos fizeram questão de soltar aos quatro ventos que esse tipo de exposição jamais teria ocorrido na gestão de Silvio Santos. Alguns expressaram preocupação de que a abertura desse precedente possa resultar em outras denúncias relacionadas aos bastidores, gerando repercussões que, segundo essa visão, não deveriam ser tratadas em rede nacional. Fontes confirmam que até o departamento jurídico da emissora foi acionado.

Ao mesmo tempo, uma parcela significativa dos profissionais — principalmente mulheres que atuam nos bastidores da emissora — celebrou a postura da CEO do canal, Daniella Beyrutti, ao permitir que o assunto fosse levado ao ar. Para essas funcionárias, o espaço concedido ao debate foi um gesto necessário e importante, indicando que o SBT não pretende mais ignorar relatos de exposição e violência contra mulheres. O fato de os convidados terem tido liberdade para expor suas opiniões também foi avaliado como positivo e fundamental para que a emissora mantenha um compromisso com a escuta e com a verdade.

Com a repercussão do programa, a Folha de S.Paulo antecipou que Juliana Oliveira decidiu anexar ao processo judicial as falas de Ratinho, Igor Guimarães e Cariúcha, feitas durante a atração. O advogado de Juliana, Dr Hédio Silva Jr. confirmou a decisão da cliente.

A denúncia remonta a uma gravação de 25 de abril de 2016 do programa “The Noite”. Otávio Mesquita, convidado da atração, entrou no palco de ponta-cabeça, suspenso por cabos, ao som da música-tema do Batman. Quando Juliana entrou para ajudá-lo a retirar os equipamentos de segurança, ele teria apalpado seus seios e genitália, e simulado uma relação sexual diante das câmeras e da plateia. A cena, conforme consta na representação, teria durado cerca de três minutos.

É importante lembrar que, em 2018, o Brasil passou a contar com uma nova legislação que alterou a forma como os crimes de violência sexual são classificados. Antes, condutas como essa poderiam ser enquadradas como assédio ou importunação sexual. Com a mudança, qualquer ato libidinoso sem consentimento, ainda que sem penetração, passou a ser considerado estupro.

Segundo uma fonte me revelou, Otávio Mesquita ficou surpreso e incomodado com a decisão da emissora de abordar o assunto em um programa da casa. Ele teria confidenciado a pessoas próximas que teme o impacto comercial dessa exposição em sua imagem e no futuro de seu programa, exibido nas madrugadas do canal. Há uma preocupação de que a exibição das opiniões de artistas da emissora possa comprometer ainda mais seus contratos, parcerias e até coloque em risco empregos ligados à produção de sua atração.

Até o momento, a direção do SBT não se manifestou oficialmente, mas fontes me garantiram que a emissora tem demonstrado estar disposta a colaborar com as investigações e reitera que nunca foi comunicada oficialmente sobre essa ou qualquer outra denúncia semelhante. O caso, que agora ganha novos desdobramentos na Justiça, levanta discussões profundas.

Sem julgamentos precipitados ou conclusões apressadas, é necessário reconhecer que os tempos mudaram — e, felizmente, as “brincadeiras” também. Isso torna ainda mais necessário abordagens com sensibilidade, escuta e responsabilidade, como passo fundamental para uma transformação coletiva mais consciente e respeitosa. Todos nós precisamos estar abertos a aprender e melhorar. É possível — e necessário — aprender com os erros. Que este episódio não seja transformado em mais um espetáculo de linchamento, mas em uma oportunidade de evolução e amadurecimento, não apenas para Otávio Mesquita, mas para todos nós como sociedade.

Cupido de Pais

A Globo vem testando alguns formatos sob o comando da apresentadora Sabrina Sato. Agora, ela irá apresentar o novo reality “Minha Mãe com Seu Pai”, que estreia no próximo dia 30 na plataforma de streaming no canal. No programa, mães e pais solteiros buscam o amor, sem saber que seus próprios filhos estarão por trás das decisões. A direção é de Chica Barros, com roteiro de Vivian Alano, e produção da Formata Produções.

Fim da lua de mel

Em tempo: Sabrina Sato e Nicolas Prattes encerraram sua lua de mel na paradisíaca Ilha Desroches, nas Seychelles, nesta terça-feira. O casal só conseguiu viajar após os compromissos de Carnaval e, agora, já está de volta ao Brasil.

Elegância e troca de gentilezas

Depois de ter evitado citar Regina Duarte durante a divulgação de Vale Tudo na CCXP 2024, Taís Araújo surpreendeu e revelou que, recentemente, trocou mensagens respeitosas com a veterana. “Educação, gentileza, elegância nunca são demais”, afirmou Taís ao programa Conversa Vai, Conversa Vem. A talentosa atriz comentou sobre as diferenças políticas e ideológicas com Regina Duarte, mas reforçou o respeito à trajetória da atriz. “Não posso apagar Regina da história da dramaturgia”, disse. Bravo!!

Fabricio Mamberti deixa a Globo após 30 anos

Diretor de novelas como Chocolate com Pimenta e A Vida da Gente, Fabricio Mamberti se despede da Globo para assumir a direção artística de uma agência de conteúdo. Um dos seus últimos trabalhos na casa foi o humorístico Tô Nessa!, com Regina Casé.

Até amanhã.