Otávio Mesquita se pronuncia após ser acusado de estupro: ‘Era sobre uma brincadeira’

O apresentador Otávio Mesquita, 65, utilizou as redes sociais nesta quinta-feira, 27, para se pronunciar após ser acusado de estupro. Ex-assistente de palco do programa “The Noite”, do Danilo Gentili no SBT, Juliana Oliveira, o acusa de atos não consensuais durante a gravação de um episódio do talk show, em 2016.

Por meio de um vídeo no Instagram, Otávio disse estar “chateado” com a situação e se defendeu da acusação. “Pessoal, seguinte, sempre venho aqui com felicidade, alto-astral, que vocês conhecem, né? Mas hoje eu estou realmente muito chateado, muito triste, aliás, todo mundo sabe que fui surpreendido com uma acusação de estupro”, começa.

“Demorei para entender do que se tratava e percebi que esta denúncia era sobre uma brincadeira na abertura do programa do Gentili. Tudo ali tinha sido combinado de uma maneira informal. Nesse período todo, não houve nenhum registro de desagravo ou reclamação.”

O empresário então reclama que nunca recebeu nenhuma reclamação ou pedido para que alguma brincadeira não fosse exibida, e reforça que se sente mal pela forma que a cena foi “mal interpretada”. Ele também comenta que os tempos eram diferentes e que se podia “brincar muito”, afirmando que exagerou no dia.

“Tomarei as medidas aqui para defesa da minha honra e também da minha família, porque, afinal de contas, minha ex-mulher na época estava na plateia com o meu filho. Como eu ia fazer uma bobagem dessa, né?”, completa.

Acusação

Juliana, que atuava como assistente te palco do programa até o ano passado, entrou com a acusação no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) nesta semana. De acordo com a denúncia, Mesquita tocou nos seios e nas partes íntimas da profissional mesmo ela tendo demonstrado desconforto e tentado se esquivar.

O momento acontece logo nos minutos iniciais do programa. Convidado do episódio, Otávio chega no palco, de ponta-cabeça e puxado por uma corda. No momento em que Juliana chega para ajuda-lo a se soltar, o humorista apalpa seus seios. Já de pé, ele volta a empurrar a moça contra o sofá e simula como se estivesse fazendo sexo.