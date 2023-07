Otávio Mesquita relata pânico ao ser assaltado em SP: ‘Quase tomei um tiro’ 

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2023 - 17:19 Compartilhe

O apresentador Otávio Mesquita, 64 anos, usou as suas redes sociais, nesta sexta-feira (28), para relatar os momentos de horror que viveu ao ser vítima de um assalto em São Paulo.

O caso aconteceu dentro do condomínio onde mantém um escritório.

Através de vídeo publicado no Instagram, o comunicador disse que estava saindo de seu carro quando foi abordado por um motoqueiro. O assaltante levou o seu relógio.

Apesar de não ter sofrido ferimentos,

Otávio Mesquita contou que está bem e que nada de grave lhe aconteceu, mas disse que criminoso quase lhe deu um tiro.

“Entrei pela porta do fundo, parei meu carro dentro do condomínio. Entrou um motoqueiro, ladrão, e me assaltou. Quando ele parou, eu abri a porta, ele me assaltou e levou meu relógio. Graças a Deus não aconteceu nada, mas foi horrível”, desabafou o famoso.

“Quase tomei um tiro! Meu Deus! Fui assaltado ao longo da minha vida 12 vezes PERGUNTA! Como um condomínio não tem seguranças armados? Como a saída de emergência não é automatizada para fechar saídas? Como a entrada e saída e fácil? Como um Ladrão pode entrar no condomínio?? Isso não tem lógica! Quem são os culpados??”, revoltou-se ele.

“Pensa em um ladrão botar arma na minha cabeça DENTRO DE UM CONDOMÍNIO de escritórios??? Tô errado? Não me preocupo com relógio, mas sim com seguranças!!!”, disse.

