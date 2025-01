Otávio Mesquita faz alerta após ser submetido a cirurgia cardíaca: ‘Cuide-se’

O apresentador Otávio Mesquita, 65 anos, fez um alerta a seus seguidores do Instagram, nesta quinta-feira, 30, ao falar sobre um problema de coração que enfrentou recentemente. Ele publicou um vídeo em seu perfil para explicar o motivo de ter ficado afastado das redes sociais nos últimos tempos e disse ter tratado um problema de saúde inesperado.

“Passei por um probleminha. Algumas pessoas me ligaram para saber e eu queria explicar para vocês. Primeiro eu tive um problema no coração, eu não sabia”, contou o comunicador.

Em seguida, Mesquita contou que descobriu por acaso que tinha um problema no coração. Ele relatou que, durante uma conversa informal, um médico recomendou que ele fizesse exames.

“[Então] eu fiz e descobri que uma das coronárias estava 95% tapada. Imagina isso? Poderia ter tido um ataque do coração e ir para o céu”, relembrou ele.

Ainda no vídeo, o apresentador pediu desculpas por ter ficado uma semana ausente das redes e confessou estar feliz em poder voltar aos trabalhos. Ele aproveitou, ainda, para dar um conselho aos internautas.

“Graças a Deus eu fiz essa operação. Estou muito feliz com todos os médicos que me ajudaram. (…) É importante que você que nunca fez esse exame faça, pense nisso, você tem que cuidar do seu coração. Estou super bem, não perdi meu bom humor, minha vida e minha emoção com Deus. Repito: cuide-se”, alertou ele.