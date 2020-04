Otávio Mesquita avalia vender mansão de R$ 7,5 milhões; veja fotos

O casamento de Otávio Mesquita e Melissa Wilman chegou ao fim após 12 anos juntos. Depois do ocorrido, o apresentador do SBT passou a avaliar a possibilidade de vencer a mansão de 900 metros quadrados onde ainda mora com a ex-mulher e o filho Pietro, de 10 anos, no bairro do Morumbi, em São Paulo.

Mesquita chegou a listar a casa em uma imobiliária no ano passado, mas desistiu de se vender o imóvel, que é avaliado em R$ 7,5 milhões.

Em entrevista ao site Notícias da TV, o apresentador confessou que se arrepende de não ter aceitado vender a mansão quando recebeu uma proposta no ano passado. “Coloquei [a casa] à venda no ano passado, até recebeu uma proposta boa, mas acabei desistindo do negócio. Deveria ter vendido, mas enfim…”, afirmou.

A residência de 900m² conta com piscina, jardim, sala de TV, mesa de sinuca, quatro suítes, adega, escritório e até um carro de Fórmula 1 exposto na parede da entrada.

