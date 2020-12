Otávio Bulgarelli é tricampeão do L’Étape Brasil de ciclismo, e Tota Magalhães vence no feminino

O ciclista Otávio Bulgarelli conquistou neste domingo, em Campos do Jordão (SP), o terceiro título consecutivo do L’Étape Brasil by Tour de France na prova de 107 quilômetros. O atleta amador conseguiu se desgarrar após a subida da última montanha e abriu vantagem para cruzar a linha de chegada em 3h04min35. A segunda colocação ficou para Felipe Fossati (3h05min02) e o terceiro para Guilherme Couto (3h06min50).

A prova com 2.330 metros de altimetria acumulada teve trechos com chuvas e muita neblina. Mesmo com atenção redobrada, Otávio Bulgarelli baixou em mais de dois minutos a marca do ano passado, que era de 3h07min02.

– Foi um ano mais difícil com competidores mais fortes. Mas dessa vez cheguei solo (sem photofinish), pois estava mais preparado. A experiência falou mais alto. Consegui atacar no final e saí vencedor – comemorou Otávio Bulgarelli

O atleta dedicou a conquista deste ano ao pai Clerson Bulgarelli, já falecido, que faria aniversário no sábado.

– Foi emocionante e lembrei dele na chegada. Ele me deu mais gás.

Com apenas 20 anos, a carioca Tota Magalhães venceu pela primeira vez no L’Étape Brasil com a marca de 3h28min06. A atleta amadora disse ter se divertido nos 107 quilômetros pelas estradas do interior de São Paulo.

– A gente ainda está passando por uma pandemia, em um momento complexo! Mas ter uma prova dessa anima a galera para treinar e foi super organizado! Estava todo mundo com vontade de sofrer. O mais importante é que todo mundo se divertiu e fez seu esforço! Eu me divertir bastante, não coloquei pressão e poupei a perna para a Serra Velha e acho que foi meu diferencial para ter uma boa colocação – explicou Tota Magalhães.

No feminino, a prata ficou com Bia Neres (3h29min30) e o bronze com Mariana Brugger (3h33min17). A versão de 66 quilômetros teve como vencedora Carolina Weber (2h07min14), seguida por Camila Angulo (2h07min45) e Renata Novais (2h10min41s).

No masculino, Ricardo Sucupira ganhou os 66 quilômetros com 1h51min54. A sequência teve Flávio Roberto (1h52min03) e Daniel Ferreira (1h52min11).

– Estou muito feliz da gente conseguir todo apoio para fazer o L’Étape em um ano tão complicado, tão difícil, mas de muito aprendizado e conscientização! Mostramos que da maneira correta, que o governo exige, todos podem fazer o seu esporte – contou Fábio Bodra, diretor do L’Étape Brasil.

O L’Étape Brasil não fez premiação e todos os atletas e organização utilizaram máscaras, além de respeitarem o distanciamento social. As medalhas foram entregues embaladas individualmente.

Os protocolos e medidas de segurança foram elaborados seguindo orientações do setor da saúde para a execução de competições ao ar livre. Incluindo padrões divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Rodrigo Hilbert pedala em Campos do Jordão



L’Étape Brasil by Tour de France contou com a presença do ator e apresentador de TV Rodrigo Hilbert, que fez pela terceira vez a prova, mas a primeira dele em Campos do Jordão. As edições que ele correu foi em Cunha.

– Estou muito cansado! Mas é disparada a prova mais bem organizada que temos aqui no país! As ruas fechadas, todas pessoas seguindo os protocolos. Quando fiquei sabendo da prova, fiquei preocupado! Mas você olha aqui todas pessoas pensando umas nas outras e fazendo uma prova muito bem organizada – disse Rodrigo Hilbert.

Outro desafiado pelo L’Étape Brasil by Tour de France foi Bruno Vicari da ESPN.

– Um desafio diferente por causa do clima! Principalmente na descida da Serra Nova! Mas foi super divertido, a galera super consciente. Novamente, foi uma super prova e eu consegui baixar meu tempo! Em 2021, tem Rio e Campos de novo e se preparar!.

Por meio de uma parceria entre iniciativa privada e a A.S.O. – Amaury Sports Organisation, a prova chegou ao Brasil em 2015 um dos mais respeitados eventos esportivos do mundo. Após três bem sucedidas edições nos anos de 2015, 2016 e 2017 na cidade paulista de Cunha, o L’Étape Brasil seguiu para Campos do Jordão (SP), onde realizou a prova pela terceira vez.

Inscrições para 2021 e L’Étape Rio



O L’Étape Brasil 2021 será disputado de 24 a 26 de setembro em Campos do Jordão (SP). A organização deve confirmar oficialmente a repetição do mesmo percurso das duas últimas edições na cidade paulista.

Uma inédita edição no Rio de Janeiro (RJ) será realizada entre os dias 25 a 27 de junho de 2021. A prova terá como sede a Marina da Glória, local que recebeu os Jogos Olímpicos e outras competições esportivas e culturais.

As inscrições já estão abertas e os interessados podem acessar o site www.letaperio.com.br para confirmar sua presença.

– Estarei no Rio, já que a ideia minha é participar sempre! Eu não estou tendo muito tempo para treinar, mas sempre quando tem um tempinho pego a bicicleta! É uma paixão e faz muito bem – reforçou Rodrigo Hilbert.

A prova carioca do L’Étape Rio terá os percursos de 111 quilômetros e 62 quilômetros passando pela orla da cidade maravilhosa. Na versão completa, os ciclistas irão até o Recreio dos Bandeirantes antes de cruzar a linha de chegada na Marina da Glória.

– O importante é o amor pelo esporte! Poder pedalar, se divertir cada um em seu ritmo! Ano que vem é no Rio! Tudo estudado, percurso estudado, plano e vou poder treinar e fazer bonito lá também! – disse o campeão olímpico do vôlei Nalbert, um dos desafiados do L’Étape Brasil.

A largada ocorrerá às 6 horas do dia 27 de Junho de 2021. A recomendação é que o atleta esteja posicionado no local da largada com 60 minutos de antecedência. Os participantes serão distribuídos na área da largada em grupos de acordo com seu condicionamento físico, ou seja, os mais rápidos largarão na frente.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também