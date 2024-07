Otaviano explica por que não contou sobre aneurisma para Flávia Alessandra num primeiro momento

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2024 - 21:39 Para compartilhar:

Otaviano Costa falou sobre a cirurgia para tratar um aneurisma na artéria aorta em entrevista ao Fantástico deste domingo, 28, ao lado de sua mulher, Flávia Alessandra.

Ele relatou que fez um ecocardiograma após sentir uma pequena dor na costela durante viagem a Buenos Aires com a família. Acabou constatando outro problema, que não tinha nada a ver com a dor inicial, que era apenas muscular e simples: um aneurisma da artéria aorta em estágio avançado.

Otaviano Costa que em 2007 já havia detectado a questão “que tinha nascido comigo”, e acompanhou a evolução esporadicamente: “Aí, por dois anos, eu passei negligenciando, sem fazer o meu check-up”.

O apresentador ainda explicou o porquê de não ter contado à sua mulher, a atriz Flávia Alessandra, sobre o problema logo que soube. “Como é que eu conto pra Flávia se amanhã, 7 de junho, é o aniversário de 50 anos dessa mulher? Nossa família inteira aqui para celebrar a vida dela. Falei: não vou contar, não posso contar. Não ia ter festa.”

A notícia foi dada à esposa somente no dia seguinte. Ela comentou sobre a operação de Otaviano Costa ao Fantástico: “É um cenário assustador. Não é uma cirurgia simples. Dois drenos com sangue saindo. Ele teve uma mini complicação, digamos assim, um sangramento que continuou. Acho que foram as piores horas da minha vida”.

O apresentador ainda mostrou a cicatriz de sua cirurgia, a que se referiu como “porta da vida”, e destacou a importância do momento: “Agora vou celebrar o [aniversário] de 52 anos com duas datas: 13 de maio, quando nasci, e 10 de julho, quando sobrevivi”.