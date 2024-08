Otaviano Costa faz apelo sobre cuidados com a saúde após cirurgia de aneurisma: ‘Me salvou’

Da redação, com Estadão Conteúdoi Da redação, com Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-estadao-conteudo/ 06/08/2024 - 20:49 Para compartilhar:

Na última segunda-feira, 5, Dia Nacional da Saúde, o apresentador Otaviano Costa, de 51 anos, usou sua rede social para compartilhar uma mensagem sobre cuidados com a saúde e sobre sua recuperação após uma cirurgia cardíaca.

Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, o ator celebra os 26 dias desde que passou por uma cirurgia para tratar um aneurisma da aorta ascendente torácica, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no dia 10 de julho.

“Hoje é dia nacional da saúde, mas deveria ser todos os dias, né? Hoje eu celebro 26 dias depois da bendita cirurgia que de peito aberto transformou minha vida, me salvou. Tive tempo, mas não dê ao tempo a falta dele para que você possa cuidar da sua saúde. Pensando nas pessoas que você mais ama e também pensando em você, vai lá fazer seu check-up, mensal, semestral, anual, como você quiser, mas faça e não negligencie sua própria vida, sua própria saúde”, disse Otaviano no início do vídeo.

O ator ainda reforçou a necessidade de cobrança familiar para que seus entes queridos sigam os cuidados com a saúde e façam exames, e também convidou quem está assistindo ao vídeo a intervir nos cuidados da própria saúde, de parentes e amigos.

“Se você tem aquele pai, tio, irmão, irmã, avô, avó, que não está se cuidando, vá com ele, leve ele e faça um simples ecocardiograma como eu fiz, ou qualquer outro desses exames básicos. Um simples ecocardiograma salvou minha vida e salva a de milhares de outras pessoas todo santo dia. Hoje eu fiz meu ecocardiograma de acompanhamento pós cirúrgico e foi muito emocionante. No dia nacional da saúde saber que meu coração tá batendo lindamente depois de tudo que eu vivi.”

No primeiro vídeo, publicado em 22 de junho, Costa revelou a cirurgia, que vinha sendo acompanhada apenas por familiares. Ele contou que a doença estava em um nível “perigoso” e poderia causar danos irreversíveis ou até mesmo ser fatal se a cirurgia não fosse realizada.

