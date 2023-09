Otaviano Costa fala sobre piada de ‘golden shower’ de Flávia Alessandra: ‘Não é verdade’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/09/2023 - 2:02 Compartilhe

Otaviano Costa veio a público nesta segunda-feira, 11, para desmentir boatos de que seria adepto ao golden shower — prática de urinar em um(a) parceiro(a) sexual — com Flávia Alessandra.

Relembre

Tudo começou quando o apresentador e a atriz participaram do programa “ Sobre Nós Dois ”, de Sabrina Sato e Marcelo Adnet , disponível no Globoplay e GNT;

”, de e , disponível no Globoplay e GNT; O casal falou sobre como mantém picante a relação sexual mesmo após 17 anos de casados;

Além de revelações verdadeiras sobre sexo, os dois brincaram com a prática do golden shower;

“Ele gosta”, brincou Flávia, em fala que repercutiu na web.

“Vocês são mais doidos que a gente, três vezes […] Sobre Nós Dois é um programa de humor, muito bem-humorado, que por acaso fala sobre o comportamento humano, sobre relacionamento do casal, sobre comportamento sexual”, começou Otaviano, nos stories de seu Instagram.

“Sob esse viés de humor, depois de eu e a Flavinha termos brincado para caramba lá, a gente chegou em um momento em que eu perguntei para a Sabrina: ‘Sabrina, você faz cocô na frente do seu boy?’, e a Sabrina falou ‘Não, no máximo um xixizinho’. Aí ela perguntou para a Flávia, e a Flávia: ‘Eu faço de porta aberta, faço até em cima do Ota’. Aí claro, o palhaço aqui emendou: ‘É golden shower!'”, continuou ele.

“É lógico que eu ia emendar a piada da minha esposa, a gente é conhecido por isso. Mas não é verdade, seus malucos. Nada contra quem faça o golden shower, cada um faz o que quiser da vida, mas não é a nossa”, pontuou.

Na sequência, o apresentador se mostrou indignado com a quantidade de pessoas que acreditaram na brincadeira, e reiterou que, mesmo não tendo preconceito com os adeptos da fantasia, não a adotaria no momento do sexo.

Após Otaviano Costa, Flávia Alessandra se pronuncia

Flávia Alessandra também recorreu às redes sociais para comentar o assunto. “Eu acho que essa é a proposta do programa: a gente falar sobre relacionamentos, fantasias, sexo, e da gente se divertir e brincar. Nós, como um casal em sintonia, que um começa a frase e o outro completa, eu levanto a piada e meu marido vai e acaba de ‘sacar na cesta’.”, começou.

“A coisa foi tomando uma dimensão e se propagando tanto que a gente está passando aqui para dizer que não é verdade. Eu acho que nenhum problema, cada um sabe da sua vida e faz o que bem lhe convém. Contanto que tenha o consentimento, beleza, nenhum problema. Mas, gente, não é o nosso caso. Era uma brincadeira, a gente estava num programa, numa farra, e não é real.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias