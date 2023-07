Otaviano Costa comenta casamento de 17 anos com Flávia Alessandra: ‘Ainda sobra fogo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/07/2023 - 10:11 Compartilhe

O apresentador Otaviano Costa aproveitou a segunda-feira, 10, para exaltar a mulher, a atriz Flávia Alessandra, com quem está casado há 17 anos e tem uma filha, Olivia, de 12 anos. No Instagram, ele garantiu que apesar do longo tempo de relação, as coisas não “esfriaram” entre o casal.

Na rede social, ele compartilhou um vídeo em que a atriz aparece usando um vestido de fenda, deitada em um sofá, e se declarou: “Belíssima! Eita, Flavia Alessandra, se eu fosse um cara de sorte, casava com você. Olha todos os detalhes dessa mulher belíssima. Olha que linda”.

Na legenda, Otaviano expôs que a parceria entre eles é em todos os aspectos, do trabalho a vida a dois. “A gente vive junto, trabalha junto, passa o dia inteiro grudado e mesmo assim, ainda sobra fogo pra querer mais”, garantiu o apresentador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por OTAVIANO (@otaviano)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias