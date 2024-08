Otaviano Costa celebra primeiro Dia dos Pais após cirurgia no coração

“Quem passa por uma situação dessa e não percebe isso, não colhe isso para si, para ressignificar coisas, gerar novos olhares para tudo, para todos e para si, não entendeu direito o que aconteceu. Antes da cirurgia estava com transbordo de pensamentos para todos os lados, especialmente para a família e do que estava vivendo. Depois que você descobre que sobreviveu da cirurgia, você percebe o mundo em slow motion, em câmera lenta, em que detalhes passavam despercebidos no seu olhar no dia a dia. Isso que faço o dia inteiro, perceber as pequenas coisas que fazem a diferença”, disse o apresentador.