Otan investiga novo rompimento de cabo submarino no Mar Báltico

Cabo de telecomunicações ligava Letônia e Suécia. Autoridades suecas apreenderam um navio suspeito de "sabotagem agravada".Um cabo submarino de fibra ótica que conecta a Letônia e a Suécia foi rompido neste domingo (26/01) no Mar Báltico, onde incidentes similares têm se repetido nos últimos meses. O cabo pertence ao Centro de Rádio e Televisão do Estado da Letônia (LVRTC).

O incidente está sendo investigado pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). O grupo anunciou que enviou navios e aeronaves para investigar o local do incidente, que aconteceu na região da zona econômica exclusiva da Suécia.

"A presença dos aliados na região permite uma resposta rápida e coordenada", disse um membro da Otan à agência de notícias alemã DPA.

Na noite de domingo, autoridades suecas apreenderam um navio suspeito de ter sabotado o cabo de fibra óptica. Os promotores do país abriram uma investigação por "sabotagem agravada".

A primeira-ministra da Letônia, Evika Silina, também acredita que o rompimento foi causado por sabotagem.

"Determinamos que provavelmente houve um dano externo e que ele é significativo", afirmou Silina a jornalistas após uma reunião extraordinária do governo. "Estamos trabalhando juntos com nossos aliados suecos e a Otan para investigar o incidente, incluindo patrulhamento da área e inspeção dos navios que estavam na região", escreveu Silina mais tarde no X.

Sem impacto para os usuários

O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, disse que seu país está trabalhando com a Letônia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na investigação. "A Suécia contribuirá com capacidades importantes para os esforços em andamento para investigar o incidente suspeito", escreveu no X.

"Dado que o cabo está a uma profundidade superior a 50 metros, a natureza exata do dano só poderá ser determinada quando os trabalhos de reparo do cabo começarem", disse o LVRTC em um comunicado.

O LVRTC afirmou que continua fornecendo serviços de telefonia e internet por meio de rotas alternativas de transmissão de dados. "Atualmente, podem ocorrer atrasos na velocidade de transmissão de dados, mas na maior parte, isso não impacta os usuários finais na Letônia", informou o centro.

Danos se repetem

Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, incidentes de rompimento de cabos de energia, internet e telefonia se acumulam no Mar Báltico.

Na semana passada, a Otan anunciou o lançamento de uma missão de segurança chamada "Baltic Sentry", na qual irá implantar fragatas, aeronaves de patrulha e drones navais no Mar Báltico para ajudar a proteger infraestruturas críticas.

No mês passado, a polícia finlandesa apreendeu um navio petroleiro carregando petróleo russo. A embarcação teria sido usada para danificar a linha de energia Estlink 2, que liga a Finlândia à Estônia, e quatro cabos de telecomunicações, ao arrastar sua âncora pelo fundo do mar.

'Frota fantasma' russa

Tais navios são tomados como parte da "frota fantasma" da Rússia e são usados para contornar sanções ao petróleo russo.

Em dezembro, a ministra do Exterior da Alemanha, Annalena Baerbock, advertiu a Rússia sobre a "frota fantasma".

"Quase todos os meses, navios estão danificando cabos submarinos no Mar Báltico. É mais do que difícil acreditar em coincidências. Esse é um sinal de alerta urgente para todos nós. Os cabos submarinos são artérias de comunicação que mantêm nosso mundo unido", afirmou.

