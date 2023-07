++ Otan condena saída da Rússia de acordo de grãos ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/07/2023 - 17:01 Compartilhe

ROMA, 17 JUL (ANSA) – O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, condenou nesta segunda-feira (17) a saída da Rússia do acordo de exportação marítima de grãos ucranianos.

“Condeno a decisão unilateral da Rússia de se retirar do acordo, apesar dos esforços de nossa aliada Turquia e das Nações Unidas.

A guerra ilegal da Rússia contra a Ucrânia continua prejudicando milhões de pessoas vulneráveis ;;em todo o mundo”, lamentou Stoltenberg. (ANSA).

