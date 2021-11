OTAN alerta Rússia sobre aumento de tropas na fronteira com Ucrânia

Por Sabine Siebold e Robin Emmott

BRUXELAS (Reuters) – O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, alertou a Rússia na segunda-feira que a aliança militar ocidental estava ao lado da Ucrânia em meio a uma grande e incomum concentração de tropas russas nas fronteiras da Ucrânia.

Enfatizando que o importante agora é evitar que as situações saiam do controle, Stoltenberg exortou a Rússia a ser transparente sobre as atividades militares, a reduzir as tensões e evitar uma escalada.

“Precisamos ter olhos abertos, precisamos ser realistas sobre os desafios que enfrentamos. E o que vemos é um aumento significativo e grande do exército russo”, disse Stoltenberg em entrevista coletiva com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, em Bruxelas.

Ele disse que não queria especular sobre as intenções da Rússia, mas acrescentou: “Vemos uma concentração incomum de tropas e sabemos que a Rússia estava disposta a usar esse tipo de capacidade militar antes para conduzir ações agressivas contra a Ucrânia.”

Os movimentos das tropas russas nos últimos dias geraram temores de um possível ataque. Moscou rejeitou essas sugestões como inflamatórias e reclamou do aumento da atividade na região por parte da aliança transatlântica da OTAN.

A Rússia anexou a Crimeia da Ucrânia em 2014 e diz que as águas ao seu redor pertencem agora a Moscou, apesar da maioria dos países continuar a reconhecer a península como ucraniana.

Os separatistas apoiados pela Rússia assumiram o controle da região de Donbass, no leste da Ucrânia, naquele mesmo ano, e soldados de ambos os lados continuam a ser mortos regularmente no conflito.

O aumento de tropas na fronteira – que a Ucrânia estimou na semana passada em 100 mil – é perigoso, disse Stoltenberg, porque reduziu o tempo de alerta, caso a Rússia decida “conduzir uma ação militar agressiva contra a Ucrânia”.

“Isso é parte das forças perto da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, mas também parte das tropas e capacidades que estão dentro da Ucrânia, o que significa que estão na Crimeia, que está anexada ilegalmente, e também vemos os militantes, os separatistas em Donbass, que também faz parte da Ucrânia, apoiados pela Rússia “, afirmou.

Uma fonte da OTAN, solicitada a descrever como a Rússia está enviando seu equipamento militar para a Ucrânia, disse: “Grandes equipamentos como tanques, artilharia de autopropulsão e veículos de combate de infantaria são deslocados à noite para evitar que imagens reveladoras apareçam nas redes sociais e na mídia – da mesma forma que fizeram durante o aumento militar russo na primavera.”

O Ocidente não pode excluir um ataque russo à Ucrânia enquanto a atenção internacional está voltada para a crise de migração de Belarus, ou que a Rússia estabeleça uma presença militar permanente nem Belarus, disse ele.

“Eu não excluiria isso como uma possibilidade”, disse ele.

