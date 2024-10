Otan afirma ter provas da presença de soldados norte-coreanos na Rússia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/10/2024 - 11:11 Para compartilhar:

Os países da Otan têm evidências de que soldados norte-coreanos estão posicionados em território russo, disse a porta-voz da Otan, Farah Dakhlallah, nesta quarta-feira (23).

“Se essas tropas forem destinadas a lutar na Ucrânia, isso representará uma escalada significativa no apoio da Coreia do Norte à guerra ilegal da Rússia e mais um sinal das perdas significativas da Rússia na linha de frente”, disse Dakhlallah.

De acordo com a porta-voz, a aliança militar está fazendo consultas sobre o assunto, e o Conselho do Atlântico Norte (máxima instância da Otan) receberá informações adicionais por parte da Coreia do Sul.

“Muito em breve [a Otan] discutirá mais essa questão”, disse.

A Coreia do Sul afirmou na última sexta-feira, que seus serviços de inteligência haviam detectado o envio de 12 mil soldados da Coreia do Norte no território russo, e na segunda-feira exigiu a “retirada imediata” desses soldados.

Na sexta-feira, o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, disse que a aliança militar não estava em condições de testar esse envio de tropas e sua possível ligação com a guerra entre Rússia e Ucrânia.

“Neste momento, nossa posição oficial é que não podemos confirmar os relatos de que os norte-coreanos estão agora participando ativamente como soldados no esforço de guerra. Mas isso, é claro, pode mudar”, disse ele.

