Otamendi tira sarro de cotovelada em Raphinha durante Brasil e Argentina: ‘Só bola’ Agredido pelo zagueiro argentino, atacante do Leeds United levou cinco pontos no lábio

Otamendi parece não ter se arrependido do lance no qual golpeou Raphinha com uma cotovelada no rosto, no primeiro tempo do empata sem gols entre Brasil e Argentina. Em uma publicação da emissora ‘TyC Sports’, o zagueiro de 33 anos ironizou a agressão.

– Só bola – escreveu o defensor do Benfica, em uma postagem que questiona, ironicamente, se o lance merecia cartão vermelho. Agredido, Raphinha recebeu cinco pontos no lábio.

Otamendi ironizou a agressão em Raphinha (Foto: Reprodução)

Nesta quarta-feira, a CBF comunicou que vai protocolar um pedido de suspensão contra Otamendi. Já o árbitro da partida, Andrés Cunha, e o responsável pelo VAR, Esteban Ostojich, foram afastados por tempo indeterminado por decisão da Conmebol.

Segundo a entidade, houve “erro grave” dos juízes da partida, que consideraram a cotovelada do defensor argentino no atacante brasileiro como “uso indevido do braço dentro do limite”.

