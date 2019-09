Oswaldo valoriza triunfo do Flu sobre o Corinthians: ‘Muito representativo’

A vitória sobre o Corinthians, por 1 a 0, na tarde deste domingo, no estádio Mané Garrincha, pela última rodada do Brasileirão, não foi importante apenas para tirar o Fluminense da zona de rebaixamento. O resultado obtido em Brasília devolveu também a confiança ao elenco.

O técnico Oswaldo de Oliveira acredita que o resultado positivo sobre um dos candidatos ao título é de extrema importância para a sequência do campeonato. “Um resultado muito representativo para o Fluminense, que resgata a confiança dos jogadores, passa para eles uma mensagem positiva, de que nós podemos, no segundo turno, colher outras vitórias e fazer o time se distanciar da zona de rebaixamento”, destacou o treinador.

O Fluminense era o mandante e acabou aceitando a proposta para levar o jogo até Brasília. Essa, porém, será a única vez que isso vai acontecer neste campeonato. Quem garantiu foi o próprio Oswaldo de Oliveira.

“Jogarmos no Rio, pela logística, pela presença da torcida tricolor, é muito importante. Mas tem outro lado (financeiro) que foi muito importante. Felizmente o resultado foi positivo. Não vamos ter até o final do campeonato outra situação semelhante. Jogar em casa é sempre melhor”, disse Oliveira.

Fora da zona de rebaixamento por causa do saldo de gols – tem os mesmos 18 pontos do Cruzeiro -, o Fluminense só volta a campo no próximo domingo, contra o Goiás, no estádio Serra Dourada, pela 20ª rodada do Brasileirão.