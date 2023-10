Ostentação! Ao lado da noiva, Latino curte hotel luxuoso e se declara: ‘Porto seguro’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/10/2023 - 16:11 Compartilhe

O cantor Latino, 50 anos, não quis esperar pelo dia do aniversário de 26 anos da noiva, a advogada Raffa Rarbbie, e já deu início às comemorações.

Os dois estão curtindo a semana hospedados no luxuoso Palácio Tangará, um hotel cinco estrelas em São Paulo, onde as diárias custam a partir de R$ 3 mil. O casal resolveu compartilhar um pouco desse luxo os os seguidores no Instagram, na última quarta-feira, 4, e ostentou os momentos de lazer e de luxo.

O artista aproveitou para fazer uma bela declaração à amada, que completa mais uma primavera na próxima sexta-feira, 6.

“Quando dizem que encontramos nossa alma gêmea, muitas vezes pode parecer apenas uma expressão comum, mas, Raffa, com você, eu realmente sinto que encontrei o porto seguro que sempre busquei. Sua presença em minha vida traz um equilíbrio emocional que eu nunca havia experimentado antes”, disse o cantor.

“Você é o pilar que me sustenta nos momentos de dificuldade. Sua determinação e dedicação em me levantar quando tropeço são inegáveis, fazendo de tudo para que eu não caia. Sua força e apoio são inestimáveis, e sou imensamente grato por tê-la ao meu lado”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RAFFA RARBBIE (@rarbbie)

