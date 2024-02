Ostapenko vence Alexandrova e é campeã do WTA 500 de Linz

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/02/2024 - 15:07 Para compartilhar:

A letã Jelena Ostapenko, número 12 do mundo, se sagrou campeã do WTA 500 de Linz neste domingo (4), ao bater na final a russa Ekaterina Alexandrova (21ª).

Ostapenko fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e 40 minutos.

Favorita como primeira cabeça de chave do torneio, a letã conquistou o oitavo título da carreira, o segundo nesta temporada.

No início de janeiro, Ostapenko foi campeã do torneio de Adelaide. É o primeiro ano em que ela consegue mais de um título desde 2017, quando venceu Roland Garros.

“Estou simplesmente feliz com a forma com que estou jogando. Acho que estou mais madura e tenho mais confiança no meu jogo, por isso estou motivada para entrar no Top 10”, disse a tenista.

