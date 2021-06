Oss TATAME: Mario Filho destrincha derrota de Douglas Lima no Bellator O brasileiro Douglas Lima acabou perdendo o título dos meio-médios no main event da edição 260 para Yaroslav Amosov – que está invicto no MMA com 26 vitórias

Na noite da última sexta-feira (11), em Connecticut, nos Estados Unidos, aconteceu o primeiro evento do Bellator com público desde o início da pandemia do novo coronavírus. O brasileiro Douglas Lima acabou perdendo o título dos meio-médios no main event da edição 260 para Yaroslav Amosov – que está invicto no MMA com 26 vitórias. No co-main event, Jason Jackson bateu Paul Daley e, na terceira luta mais importante da noite, Aaron Pico finalizou Aiden Lee. O jornalista Mário Filho, do Canal Oss, fez uma análise exclusiva e detalhada dos três principais combates do evento. Assista e opine!

