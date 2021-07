Ospina dedica triunfo à Colômbia, “um país que queremos cheio de paz”

O goleiro da seleção colombiana, David Ospina, dedicou neste sábado a classificação para as semifinais da Copa América ao seu país, ao qual pediu “paz”.

“Só queremos levar alegria ao nosso país, um país que queremos cheio de paz, cheio de gente que continue a compartilhar e a desfrutar, porque temos um país lindo”, disse Ospina após o fim do jogo no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O goleiro do Napoli foi o grande destaque de sua seleção ao defender dois pênaltis do Uruguai, depois de a partida ter terminado com um empate em 0 a 0.

“Para mim o mais importante é o esforço da equipe. Esta equipe quer fazer coisas importantes, todos os rapazes que vêm querem contribuir, hoje tivemos um grande adversário pela frente, e no final continuamos neste competição, que é bem difícil. Agora vamos acelerar um pouco isso que acabamos de fazer e pensar no que está por vir”, acrescentou.

A respeito do maior acerto dos colombianos nos pênaltis, explicou que “cobraram aqueles que estão com maior confiança e disposição. Foi assumido com grande maturidade e no final fomos vencedores”.

Ospina justificou a falta de gols na partida pela dificuldade de enfrentar qualquer time na fase de mata-mata do torneio.

“Quando se chega a essas instâncias, são jogos muito acirrados, onde ninguém quer abrir mão de nada. Vinhamos nos preparando da melhor maneira e no final colhemos os frutos e saímos vitoriosos”, concluiu.

prb/ol/aam

