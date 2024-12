Osmar Prado atualiza fãs após cirurgia de catarata: ‘Me recuperando bem’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/12/2024 - 14:23 Para compartilhar:

O ator Osmar Prado, 77 anos, usou as redes sociais, na última quarta-feira, 11, para compartilhar com seus seguidores ter sido submetido a uma cirurgia de catarata. O procedimento foi realizado no olho direito e, segundo o artista, a recuperação está ocorrendo dentro do esperado

“Feita a cirurgia de catarata. Me recuperando muito bem”, escreveu ele na legenda ao publicar um clique ainda no hospital.

Segundo publicação do gshow, nesta quinta-feira, o ator deu mais detalhes da operação.

“Fui operado ontem, completando a 2ª etapa”, contou ele ao site.

Nos comentários, fãs deixaram suas mensagens de carinho, desejando “boa recuperação”.

