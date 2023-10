Osimhen reafirma amor pelo Napoli para encerrar polêmica do TikTok

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/10/2023 - 14:11 Compartilhe

O atacante nigeriano Victor Osimhen, do Napoli, publicou neste domingo (1º) um comunicado para defender o clube das acusações de racismo, depois da publicação de um vídeo no TikTok que foi interpretado como um deboche ao jogador.

“Vir para o Napoli em 2020 foi uma decisão maravilhosa, o povo napolitano me mostrou tanto amor e bondade que não permitiria que ninguém se colocasse entre mim e eles”, escreveu Osimhen.

“A acusação contra o povo de Nápoles é falsa. Tenho muitos amigos napolitanos que agora são parte da minha família e do meu dia a dia”, acrescentou.

“Agradeço aos nigerianos e a todos que me apoiaram e enviaram mensagens. Apoiamos a união, o respeito e o entendimento”, continuou o artilheiro da Serie A na última temporada.

No início da semana passada, Osimhen estava no centro de uma polêmica quando um vídeo debochando de um pênalti perdido pelo jogador contra o Bologna (0 a 0) foi publicado – e rapidamente excluído – na conta oficial do Napoli no TikTok.

“O que aconteceu na conta do Napoli na plataforma TikTok não é aceitável”, escreveu o empresário do atacante, Roberto Calenda, na rede social X (antigo Twitter).

“Nós nos reservamos o direito de entrar com uma ação judicial e qualquer outra iniciativa para proteger Victor”, advertiu.

Além disso, Osimhen deletou de suas redes sociais quase todas as fotos em que aparecia com a camisa do Napoli.

Na sexta-feira, o clube italiano emitiu um comunicado no qual esclareceu que “nunca quis ofender ou zombar de Victor Osimhen”.

