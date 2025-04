Osesp inicia temporada 2025 com estreia em homenagem ao violoncelista Antonio Meneses

Temporada 2025 da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) teve uma estreia especial nesta quinta-feira, 03 de abril, com novas apresentações nos dias 04 e 05 de abril, na Sala São Paulo, com uma apresentação emocionante dedicada ao renomado violoncelista brasileiro Antonio Meneses, falecido em agosto de 2024. Sob regência da jovem maestrina finlandesa Emilia Hoving, que fez sua estreia em solo brasileiro, o concerto teve como obra central o poema sinfônico “Dom Quixote”, de Richard Strauss, originalmente prevista para ser interpretada por Meneses.

O espetáculo também foi marcado pela primeira audição latino-americana de “Operascope”, obra inédita da compositora sul-coreana Unsuk Chin, destacada figura da música contemporânea. A peça, encomendada pela Osesp junto à Bayerische Staatsorchester e ao Tongyeong International Music Festival, faz um panorama da história da ópera, com referências explícitas a Verdi, Puccini e Alban Berg, entre outros.

Outro ponto alto da noite foi a interpretação da “Sinfonia nº 5” do dinamarquês Carl Nielsen, reconhecida por sua estrutura inovadora e pela intensidade emocional em apenas dois movimentos.

Sob direção artística e musical de Thierry Fischer, a Osesp estruturou sua programação de 2025 em dois grandes eixos: um ambicioso Ciclo Tchaikovsky, que cobrirá todas as sinfonias do compositor russo, e uma exploração profunda da riqueza da música francesa, envolvendo compositores como Debussy, Ravel, Fauré e a jovem Lili Boulanger. Fischer destacou o desejo de criar “contrastes e inspirações” ao combinar esses repertórios distintos.

Além desses ciclos, a Osesp mantém o compromisso com a valorização da música brasileira, com destaque para gravações e apresentações da integral dos Concertos para piano de Heitor Villa-Lobos, com a renomada pianista Sonia Rubinsky.

A temporada 2025 é patrocinada pela Paper Excellence, reforçando a relevância cultural e social da Orquestra, que leva a música clássica brasileira a grandes palcos internacionais e promove o desenvolvimento artístico e educacional através de programas como a Academia de Música e o Festival de Inverno de Campos do Jordão.

Com uma programação diversificada e ambiciosa, a Osesp reafirma seu compromisso de levar música clássica de excelência ao público brasileiro e mundial, consolidando ainda mais seu papel de destaque entre as grandes orquestras internacionais.

Para mais informações e ingressos, visite fundação-osesp.art.br