Osesp fará concerto em homenagem à Festa da República Italiana

SÃO PAULO, 29 MAI (ANSA) – A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) promove no próximo dia 1º de junho um concerto especial por ocasião da 75ª Festa da República Italiana, celebrada no dia seguinte.

A apresentação será realizada no palco da Sala São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube, a partir das 20h. Com Emmanuele Baldini como regente e solista, a orquestra ainda contará com a meio-soprano Luisa Francesconi e o tenor Giovanni Tristacci.

O programa apresentará uma ponte entre os dois países, com peças dos italianos Vivaldi, Verdi, Mascagni e Puccini e do brasileiro Carlos Gomes, compositor que tinha o “Belpaese” como segunda pátria.

A Festa da República Italiana celebra o aniversário do referendo de 2 de junho de 1946, que instituiu o sistema republicano como forma de governo no país após a Segunda Guerra Mundial, abolindo a monarquia.

“Obrigado à Osesp pelo presente por ocasião da Festa Nacional. A partir da maravilhosa Sala São Paulo, a maior orquestra do Brasil dedica o concerto de 1º de junho à República Italiana. É uma honra para o Consulado-Geral da Itália em São Paulo e para os 20 milhões de descendentes de italianos no estado”, disse no Twitter o cônsul Filippo La Rosa.

O espetáculo também terá público presencial limitado a 440 pessoas, mas os ingressos estão esgotados. (ANSA).

Veja também