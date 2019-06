Óscar Tabárez comemora recuperação física de Luis Suárez e Cavani no Uruguai

O técnico Óscar Tabárez comemorou a boa apresentação do Uruguai na goleada sobre o Equador por 4 a 0, no domingo, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, na estreia pela Copa América, mas também se mostrou satisfeito pela plena recuperação de Luis Suárez e Edinson Cavani. Os dois se apresentaram à seleção após se recuperarem de lesão.

“Foi o primeiro jogo completo do Luis Suárez desde a lesão. Cavani também teve um problema grave que o tirou das últimas partidas do Campeonato Francês”, disse o treinador. O jogador do Barcelona passou por cirurgia no joelho direito, em maio, e o atacante do Paris Saint-Germain se recuperou de um problema no quadril.

Para a partida desta quarta-feira contra o Paraguai, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, Tabárez agora tem a preocupação de recuperar o volante Matias Vecino, que deixou o campo lesionado. “É uma grande preocupação que temos agora”, disse. O problema obrigou o treinador fazer a terceira alteração e manter Suárez os 90 minutos em campo.

Sobre a goleada, Tabárez comemorou a vitória na estreia da Copa América. “É um dever profissional que temos. É muito importante para a gente disputar um torneio como este e esperamos jogar à altura de sua importância”, comentou. Mesmo com a boa atuação, ele descartou qualquer favoritismo. “Não podemos nos descuidar. Os adversários que virão serão difíceis”, analisou.