Oscar Schmidt celebra a criação de galerias 3D no eMuseu do Esporte Com tecnologia inovadora, eMuseu do Esporte lança na quarta-feira, 15 de julho, galerias da CBB, CBCa, CBTM e Enel Distribuição Rio

Ídolo das quadras e reconhecido no mundo inteiro como um dos maiores nomes do basquete, Oscar Schmidt elogiou a iniciativa do eMuseu do Esporte, criado para eternizar a memória do esporte e valorizar seus atletas.

O Mão Santa tem lugar de destaque na galeria da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), que será inaugurada na quarta-feira, ao lado de outras três: Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM) e Enel Distribuição Rio.

– Muitas vezes a gente nem sabe que existem certos atletas. O eMuseu do Esporte permite que as pessoas conheçam essas histórias incríveis. Vale a pena fazer a visita – sugeriu Oscar, que tem entre suas conquistas um Mundial, um Pan-Americano, quatro Sul-Americanos e três Brasileiros.

Com patrocínio da Enel Distribuição Rio, em conjunto com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Rio – por meio da Lei de Incentivo do Esporte, do Governo Estadual –, o eMuseu do Esporte vai realizar um evento virtual no dia 15 de julho, das 11h às 11h45, para lançar quatro galerias. Patrocinadores, apoiadores, realizadores, idealizadores, presidentes de Confederações e atletas vão debater a importância de valorizar a memória esportiva do país. Além disso, será exibido em primeira mão o tour pelas galerias. O público poderá assistir através do Facebook e do canal no YouTube.

O eMuseu do Esporte oferece, de forma gratuita, um passeio imersivo em plataforma 3D. Durante o tour, os visitantes vão relembrar as glórias do basquete brasileiro, conhecer a origem da canoagem e se encantar com a história do tênis de mesa. Já na galeria da Enel, os projetos sociais da distribuidora pelo país afora ganham lugar de destaque e prometem emocionar o público. O conteúdo foi legendado e recebeu tradução em Libras para atender às necessidades de pessoas com deficiência auditiva e audiodescrição para pessoas com deficiência visual.

Para que a memória do esporte seja conhecida também no exterior, a iniciativa será lançada com a opção em inglês. As quatro galerias estão hospedadas no site www.emuseudoesporte.com.br, também traduzido para Libras e inglês. O portal traz, ainda, uma seção colaborativa em 2D, onde os visitantes podem criar sua própria coleção, postar fotos e vídeos que contem sua história no esporte. Desta forma, astros e anônimos terão a chance de inspirar as pessoas com sua trajetória.

