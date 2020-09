Oscar revela que Willian e David Luiz o convidaram para o Arsenal Meio-campista brasileiro disse ter vontade de retornar ao futebol europeu, mas não no momento

Desde 2017 na China, Oscar revelou que poderia ter deixado o Shanghai SIPG nesta janela de transferências. À Fox Sports, o meio-campista contou que Willian e David Luiz o convidaram para jogar no Arsenal.

– Eles me ligaram. Fizeram isso porque temos um bom relacionamento, às vezes conversamos. Me disseram para ir para o Arsenal, mas para mim é um pouco mais difícil. Tenho contrato com Shanghai, é difícil sair – disse.

Oscar, porém, não escondeu seu desejo de retornar à Europa no futuro. Com 29 anos, o brasileiro tem passagem pelo Chelsea.

– Eu realmente quero voltar para a Europa, mas não agora. Estou bem na China, ainda tenho um contrato aqui (até 2024) e espero cumpri-lo. O primeiro clube que escolheria se pudesse retornar à Europa seria o Chelsea. Com eles construí uma história muito bonita.

